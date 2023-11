„Florian“ in Gmünd wird ab 2024 realisiert — Investitionen mit neuen Schulden

Foto: gbr /​Grafik: Stadtverwaltung

„Uns geht das Geld aus“, klagte Oberbürgermeister Richard Arnold mit Blick auf sehr viele Aufgaben, die von Bund und Land an die Kommunen delegiert werden, ohne dass es dafür eine entsprechende finanzielle Ausstattung gibt. Der Konsolidierungskurs der Stadt Schwäbisch Gmünd müsse daher Pause machen. Der Bau des Gerätehauses mit Werkstatt und Einsatzzentrale für die Feuerwehr soll aber trotzdem ab 2024 realisiert werden.

Donnerstag, 09. November 2023

Gerold Bauer

Weil in Sachen „Florian“ – sprich Gerätehaus mit Werkstatt und Einsatzzentrale – dringender Handlungsbedarf herrscht, sind für 2024 für die Planung 400 000 Euro im Etat enthalten. Dass in den Jahren 2025 dann sogar 2,4 Millionen Euro und ein Jahr später nochmals eine Million Euro bereitgestellt werden, zeigt, dass es die Stadtverwaltung in Sachen Verbesserung der Raumsituation für die FFW ernst meint. Die Zahlen lassen zudem ableiten, dass 2025 schon die Bauarbeiten im Gange sind. Für ein neues Hallenbad hat die Stadt hingegen kein Geld. Dieses Projekt müssten die Bäderbetriebe und die Stadtwerke aus eigener Kraft stemmen.







