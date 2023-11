Kranzniederlegung zum Gedenken an Hermann Koehler

Foto: wsh

Mit einer Kranzniederlegung erinnerten am Mittwochabend die Familie Köhler, der Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold, Gemeinderäte und Gmünder Bürger an Hermann Koehler, der am 8. November vor 80 Jahren im Zuchthaus Brandenburg-​Görden hingerichtet wurde.

Donnerstag, 09. November 2023

Sarah Fleischer

Sein Gedenkstein ist der erste, der in Gmünd an die Gräuel der Nazidiktatur erinnert.





Welche Denkmäler folgten und welche Lehren Oberbürgermeister Arnold aus der Geschichte Koehlers zieht, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Es war schon stockdunkel, als die Kranzniederlegung in der Grabenallee bei der Gmünder Stadtvilla stattfand. Kerzen brannten auf dem schlichten Gedenkstein, der an den politischen Mord an Koehler erinnert. Sein Vergehen: Auf einer Zugfahrt brachte er seine Verachtung für das NS-​Regime zum Ausdruck. Er wurde denunziert, verhaftet und durch Roland Freisler am Volksgerichthof zum Tode verurteilt.

