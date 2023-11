Ökumenische Vesperkirche 2023: Alle Infos

Ein warmes Essen, Gespräche und geistliche Impulse – das bietet die ökumenische Vesperkirche auch dieses Jahr. Die Verantwortlichen betonen die Rolle, die die Vesperkirche in krisenreichen Zeiten spielt.

Donnerstag, 09. November 2023

Sarah Fleischer

Und zwar vom 12 bis 19. November, immer von 11.30 Uhr bis 14 Uhr. Es gibt warmes Essen, Kaffee, Kuchen und immer um 12.30 Uhr einen kurzen geistlichen Impuls — alles für 1,50 Euro. Ein geringer Preis, mag man meinen.





Welche Erfahrungen die Verantwortlichen bei der Vesperkirche im vergangenen Jahr gemacht haben, was es am ersten Tag zu essen gibt und wohin man Spenden kann, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Zum sechsten Mal findet in Schwäbisch Gmünd die ökumenische Vesperkirche statt – „das ist ein großer Grund zur Freue“, findet Münsterpfarrer Robert Kloker. Weniger erfreulich sei allerdings der Grund, warum die Vesperkirche auch in diesem Jahr wieder eine wichtige Rolle spiele: „Wir erleben viele Krisen, spannungsreiche Zeiten, nicht nur weltweit, sondern auch hier, in Baden-​Württemberg: Die Gesellschaft scheint gespalten, Rassismus und Antisemitismus nehmen zu.“ Die Aufgabe der Vesperkirche sei es, Menschen zusammenzubringen und zu verbinden. Man wolle als Kirche ein Zeichen setzen. „Alle sind willkommen, egal welches Alter, welche Religion oder welches Einkommen“, betont Kloker.

