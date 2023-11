Stadt plant Neubau neben Klösterleschule

Das historische Stadtbad ist schon lang Vergangenheit. Jetzt tut sich anscheinend auf dem Areal neben der Klösterleschule Zukunftsweisendes. Zumindest lässt sich eine Äußerung von OB Richard Arnold in seiner Haushaltsrede so interpretieren.

Donnerstag, 09. November 2023

Gerold Bauer

Nun sind Pläne zur Umgestaltung dieses Areals nicht neu. Schon 2021 hatte Baubürgermeister Julius Mihm Gedanken zu diesem aus seiner Sicht „wertvollen Areal“ am Rande der Altstadt.







Lesen Sie am 9. November in der Rems-​Zeitung, was die Stadt auf diesem Gelände im Sinn hat!



Gmünd werde wohl eine Markthalle bekommen, sagte der Oberbürgermeister in seiner Haushaltsrede, ließ dabei aber im Hinblick auf Standort und Details die Katze noch im Sack. Details sollen erst in der nächsten Gemeinderatssitzung präsentiert werden.

