„SWR 1 Pop und Poesie“ brachte die 80er in den Stadtgarten

Foto: msi

Am Mittwochabend fand im ausverkauften Stadtgarten „SWR 1 Pop und Poesie in Concert“ statt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden mitgenommen auf eine Zeitreise zu Bandsalat, Prof. Brinkmann und quietschbunten Trainingsanzügen

Donnerstag, 09. November 2023

Sarah Fleischer

41 Sekunden Lesedauer











Welche Hits das Ensemble bot und was zum Highlight des Abends wurde, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Große Hits, spannende, lustige und anrührende Geschichten rund um ihre Entstehung und die mal wortgewaltigen, mal poetischen Texte eroberten am Mittwoch die Bühne des Stadtgarten. Das längst zum Kult gewordene Format „Pop und Poesie“ des Senders SWR1 begeisterte das Publikum mit Hits der 80er Jahre.Das Gmünder Publikum kennt sich in dieser Dekade aus. Wie aus einem Mund kamen die Antworten auf die Frage nach Orten und Charakteren vergangener Kultserien. Die Oberschwester der „Schwarzwaldklinik“ oder Magnums Auto waren mehr als geläufig. Die meisten von ihnen hatten die 80er selbst miterlebt und nutzten den Abend, um in Erinnerungen zu schwelgen, ihre Textsicherheit unter Beweis zu stellen und sich vom neunköpfigen Ensemble unterhalten zu lassen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



164 Aufrufe

166 Wörter

29 Minuten Online



Beitrag teilen