Stadtwerke Gmünd: Preissenkung wird Preiserhöhung

Symbol-​Foto: Andreas Hermsdorf /​pix​e​lio​.de

Die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd senken ihre Strom– und Gaspreise. Da aber die Energiepreisbremse wegfällt, wird es für die Kundinnen und Kunden trotzdem teurer.

Freitag, 01. Dezember 2023

Sarah Fleischer

48 Sekunden Lesedauer



Das hat für Kundinnen und Kunden der Stadtwerke kostspielige Folgen. Sie zahlen nächstes Jahr damit mehr als 2023, wie eine Rechnung der RZ zeigt. Auf Nachfrage bleiben die Stadtwerke bei ihrer Darstellung: „Wir senken die Preise gerade beim Gas erheblich“, so Sprecher Steffen König. Das stimmt soweit auch, eine Preissenkung von zehn Prozent ist nicht unerheblich. Dass die Energiepreisbremse nicht mehr existiert, spielt im kommenden Jahr für Kunden der Stadtwerke allerdings eine entscheidende Rolle.

Wie die neuen Tarife aussehen, warum man trotz niedrigerer Preise 2024 mehr zahlt und was die Verbraucherzentrale rät, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die Ausgabe ist auch digital am iKiosk erhälltich.