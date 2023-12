Gmünd: Wie Inklusion im Stadtarchiv gelingt

Der 55-​jährige Gmünder Fin Lührs ist Beschäftigter in der „Werkstatt am Salvator“ der Stiftung Haus Lindenhof und arbeitet sehr engagiert auf einem Außenarbeitsplatz im Stadtarchiv in Schwäbisch Gmünd.

Sonntag, 10. Dezember 2023

Benjamin Richter

Vor rund sieben Jahren ermöglichte die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd die Grundlage für die Finanzierung von vier Außenarbeitsplätzen für Menschen mit einer Behinderung. Aktuell sind zwei dieser Außenarbeitsplätze belegt – einer davon in Teilzeit.

Fin Lührs, 55 Jahre alt, arbeitet seit Februar dieses Jahres auf einem Außenarbeitsplatz im Stadtarchiv. Als Beschäftigter der „Werkstatt am Salvator“ der Stiftung Haus Lindenhof suchte er neue Herausforderungen. Job-​Coach Esther Olah unterstützte ihn dabei, ein Praktikum zu finden.





Die Kooperation zwischen der Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd und der Stiftung Haus Lindenhof ermöglichte es dem sehr an Weiterbildung interessierten Fin Lührs, der bei der Staufersaga eine Sprechrolle hatte und gerne VHS-​Kurse besucht, seit Mitte November 2022 an zwei Tagen pro Woche im Stadtarchiv neue Tätigkeiten zu erproben. Der Praktikumszeitraum wurde nach einem gemeinsamen Vorstellungsgespräch vereinbart.

