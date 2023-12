Zweiter „Chrischdkendlesmarkt“ in Frickenhofen

Foto: gmax

Alice Braun war zufrieden. Die Vorsitzende des Gesangsvereins Eintracht Frickenhofen hatte mit ihren Team den zweiten „Chrischdkendlesmarkt“ auf die Beine gestellt und gefühlt war ganz Frickenhofen versammelt.

Sonntag, 10. Dezember 2023

Sarah Fleischer

Mit gerade mal elf Verkaufsständen auf dem Hof der Montessori-​Grundschule war der Markt übersichtlich, aber größer als der vorweihnachtliche Markt in Gschwend am vergangenen Sonntag, wie Braun augenzwinkernd erzählt. Den besonderen Flair machte der Chorgesang aus, der die Besucher auf das kommende Weihnachtsfest einstimmte.





Mehr über den Chrischdkendlesmarkt und was bei den anderen Weihnachtsmärkten in der Region los war, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



