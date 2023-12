Advent im Park in Böbingen: Wichtel wecken Weihnachtsstimmung

Im Park am alten Bahndamm in Böbingen lohnte sich der Kauf von Kuchen und Waffeln bei „Advent im Park“ gleich doppelt: Neben dem Gaumenschmaus erhielten Besucher dafür ein „Sternenticket“, mit dem Kinder einmal am Glücksrad drehen durften.

Montag, 11. Dezember 2023

Zu gewinnen gab es am Sonntagnachmittag am Stand der Kita Am Römerkastell einige von regionalen Unternehmen bereitgestellte Sachpreise.

Die Böbinger Kita war aber noch stärker in die Gestaltung von „Advent im Park“ involviert: Den mehreren Hundert Gästen, die sich schon zur Eröffnung des kleinen Weihnachtsmarkts aus acht regionalen Verkaufsständen versammelt hatten, zeigten die Kinder und ihre Erzieherinnen ein Theaterstück aus der Wichtelwerkstatt. Da wurde gebacken, geschneidert und auch sonst fleißig an den Weihnachtsgeschenken gewerkelt, damit diese rechtzeitig zum Fest fertig werden.

Das weitere Programm gestalteten der Posaunenchor und der Chor der Evangelischen Freikirche mit weihnachtlichen Liedern, während weitere Besucherscharen in den Park strömten. Wem weder Glühwein noch Punsch schmecken, der wurde an „Ziener’s Kaffeemobil“ fündig. Gegen später schaute noch der Nikolaus vorbei, und bei süßen Leckereien oder auch einer Bratwurst ergaben sich einige angeregte Gespräche.





