John Lees‘ Barclay James Harvest im Stadtgarten

Mit seiner Tour im Spätjahr 2023 verabschiedet sich John Lees vom Leben mit ausgedehnten Livetourneen. Das Konzert am Samstag, 16. Dezember in Schwäbisch Gmünd wird also eine der letzten Gelegenheiten sein, John Lee’s Barclay James Harvest live zu erleben.

Montag, 11. Dezember 2023

Sarah Fleischer

Mitte Januar hat John Lees seinen 76. Geburtstag gefeiert und hat entschieden: 2023 wird sein letztes Jahr der großen Tourneen. Lees will weiterhin mit seinen Bandkollegen Musik schreiben und aufnehmen. Aber die Strapazen zeitlich ausgedehnter Tourneen möchte er künftig nicht mehr auf sich nehmen.



Die Abschiedstournee führt in auch nach Schwäbisch Gmünd in den Stadtgarten, wo er am 16. Dezember um 20 Uhr auftritt. Dann werden nochmal alle seine Titel aus der kreativen und produktiven Barclay-​Ära zu hören sein.





Wo es Karten gibt, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.







