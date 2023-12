Wissen: Nachhaltige Urnen aus Papier

Foto: German Design Award

Handgefertigte Urnen aus Papier – für diese Innovation haben die Regensburgerinnen Katharina Scheidig und Kristina Steinhauf den German Design Award 2024 erhalten.

Montag, 11. Dezember 2023

Sarah Fleischer

DassScheidig und Steinhauf den Preis erhielten, teilte das Forum Kultur– und Kreativwirtschaft Regensburg mit. Die beiden Frauen hatten mit ihrem Start-​up Urnfold 2022 bereits ein Stipendium der Stadt gewonnen. Scheidig ist Kommunikationsdesignerin, Steinhauf Geigenbauerin und Absolventin des vom katholischen Moraltheologen Rupert Scheule 2020 initiierten interdisziplinären Studiengangs „Perimortale Wissenschaften“ an der Uni Regensburg.

