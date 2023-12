Mediziner mit ausgeprägtem Familiensinn: Dr. Dieter Rösch wird 80

Foto: gbr

Der renommierte Arzt Dr. Dieter Rösch feiert heute seinen 80. Geburtstag. Neben der Arbeit als Internist engagierte er sich auch ehrenamtlich in Schwäbisch Gmünd.

Dienstag, 12. Dezember 2023

Gerold Bauer

23 Sekunden Lesedauer



Wenn sich ältere Gmünder über besonders renommierte Ärzte in Gmünd unterhalten, dann fallen ihnen ungefähr eine Handvoll Namen ein – und der Name Dr. Dieter Rösch gehört auf alle Fälle dazu. Vielen Menschen konnte er in seiner Tätigkeit als Arzt in der Klinik und später in der eigenen Praxis helfen.







Lesen Sie am 12. Dezember in der Rems-​Zeitung die Laudatio zu seinem runden Geburtstag!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



246 Aufrufe

92 Wörter

49 Minuten Online



Beitrag teilen