Wissen: Deutsche spenden weniger

In den vergangenen Jahren wurden Geldspenden in Rekordhöhe eingenommen. Dieses Jahr gehen die Einnahmen zurück. Auch die Zahl der Spender wird kleiner, wie eine neue Erhebung zeigt.

Dienstag, 12. Dezember 2023

In den ersten drei Quartalen 2023 ist die Zahl der Geldspender einer Erhebung zufolge so niedrig gewesen wie lange nicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage im Auftrag des Deutschen Spendenrates, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde und seit 2005 durchgeführt wird. Seitdem habe es demnach noch nie so wenig Spenden gegeben wie dieses Jahr. Rund 14 Millionen Privatleute ab zehn Jahren unterstützten gemeinnützige Organisationen, Hilfs– sowie Wohltätigkeitsorganisationen und Kirchen. 2022 waren es im gleichen Zeitraum noch rund zwei Millionen Spenderinnen und Spender mehr.



Der deutliche Rückgang sei besorgniserregend, sagt Martin Wolff, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates, bei der Vorstellung der Ergebnisse. Wie erklärt sich der Rückgang?





Die Antwort darauf sowie ein Interview darüber, warum Spenden gut für die Gemeinschaft sind, finden Sie am Dienstag auf der Wissens-​Seite Ihrer Rems-​Zeitung. Die Ausgabe gibt’s natürlich auch am iKiosk.



