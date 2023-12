Empfang im Rathaus für Weihnachtsbaum-​Spender

Foto: svgd

Alljährlich zur Weihnachtszeit findet man in der Gmünder Innenstadt überall Weihnachtsbäume in verschiedenen Größen. Sie sind Spenden aus der Bevölkerung. Als Dankeschön empfing Oberbürgermeister Arnold die Spenderinnen und Spender im Rathaus.

Mittwoch, 13. Dezember 2023

Sarah Fleischer

Am Dienstag begrüßten Oberbürgermeister Richard Arnold und Benedikt Stegmaier, Leiter des Baubetriebsamtes, die Weihnachtsbaumspenderinnen und –spender im Barockzimmer des Rathauses. Durch die Weihnachtsbaum-​Wohltäter entsteht bereits vor den Festtagen eine weihnachtliche Vorfreude, wenn auf öffentlichen Plätzen, in Gässchen und an Gebäuden die gespendeten Weihnachtsbäume zu bewundern sind.

