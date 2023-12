Geldautomaten der Kreissparkasse Ostalb haben keine Nachtschicht

Seit genau einem Jahr sind bei der Kreissparkasse Ostalb die meisten SB-​Bereiche mit Geldautomaten nachts geschlossen, um Bank und Hausbewohner gegen potenzielle Sprengstoff-​Angriffe zu schützen. Die Kreissparkasse im Rems-​Murr-​Kreis zieht jetzt nach.

Die sind im Ostalbkreis von der Kreissparkasse bereits seit genau einem Jahr Realität. Die RZ sprach darüber mit Holger Kreuttner, der bei der KSK Ostalb für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Unvergessen ist laut seiner Aussage der Angriff auf eine Filiale in einem Wohn– und Geschäftshaus in Ebnat, wo die Detonation so heftig war, dass sogar die Statik des Gebäudes bedroht war.





Im Rems-​Murr-​Kreis wurden bislang noch keine Geldautomaten der Kreissparkasse durch eine Sprengung aufgebrochen. Damit dies auch so bleibt, sollen – neben anderen Sicherheitsmaßnahmen – künftig die SB-​Geräte nachts nicht mehr in Betrieb sein. Immerhin beziffern deutsche Versicherungen den Schaden, der durch Sprengung von Geldautomaten innerhalb nur eines Jahres entstanden ist, auf über 100 Millionen Euro. Eine Summe, die den Handlungsbedarf nahelegt. Entsprechend gibt es von offizieller Seite (siehe Info-​Block) ganz konkrete Empfehlungen.

