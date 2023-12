Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Ein herbstlich-​winterlicher Ausflug zum Schloss Laubach weckt romantische Gefühle. Romantisch wird auch die Lebendige Krippe in Mutlangen, die in den kommenden Tagen der adventliche Treffpunkt der Gemeinde sein wird. All das und noch mehr finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Gmünder Wochenblatts.

Mittwoch, 13. Dezember 2023

Franz Graser

44 Sekunden Lesedauer



Das WochenBlatt der Rems-​Zeitung ist die kostenlose Wochenzeitung für Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Es ist online unter gmuen​der​woche​.de verfügbar und wird in einer Auflage von mehr als 58.000 Exemplaren in Schwäbisch Gmünd, Alfdorf, Bartholomä, Böbingen, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Ober– und Untergröningen, Pfahlbronn, Ruppertshofen, Schechingen, Spraitbach, Täferrot, Waldhausen und Waldstetten in alle erreichbaren Haushalte verteilt; es liegt außerdem an vielen Kiosken und an anderen Stellen aus.