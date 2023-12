Schwimmverein Gmünd: 15 Goldmedaillen

Foto: Schwimmverein Gmünd

Beim Nikolaus-​Cup in Waiblingen überzeugen nicht nur die Athletinnen und Athleten der Leistungsgruppe 1 (LT 1) des Schwimmvereins Gmünd, sondern auch die Nachwuchskräfte der Leistungsgruppe 3 (Geburtsjahrgänge 2013 bis 2015).

Mittwoch, 13. Dezember 2023

Alex Vogt

Für Trainer Björn Koch und seine Assistentin Dany Fuchs war besonders erfreulich, dass alle Schwimmerinnen und Schwimmer der LT 1 eine oder mehrere persönliche Bestzeiten schwammen: „Der Nikolaus-​Cup war für uns ein wichtiger Leistungstest vor den Mannschaftsmeisterschaften der 2. Bundesliga am Samstag in Freiburg. Alle haben die körperlichen Herausforderungen durch kurze Pausen zwischen den Starts bestanden, so dass wir mit großer Freude und Optimismus nach Freiburg fahren. Wir hoffen, dass bis dahin auch Paula Fuchs und Jan Klein, die in Waiblingen aus gesundheitlichen Gründen nicht am Start waren, wieder fit sind.“





Mehr über die Ergebnisse der einzelnen Gmünder Schwimmerinnen und Schwimmer in Waiblingen lesen Sie im SVG-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 13. Dezember.



Beide Gmünder Leistungsgruppen haben zusammen 15 Gold-​, 14 Silber– und 16 Bronzemedaillen sowie 40 persönliche Bestzeiten (PB) abgesahnt.

