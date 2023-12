Ausstellung „Lebenswerk“ von Ulrich Braig

Foto: Heike Eberhard

Ulrich Braig ist ein renommierter gehörloser Künstler aus Baden Württemberg. Seine Ausstellung „Lebenswerk“ stellt die letzte Möglichkeit dar, ihn und seine Kunst kennenzulernen. Sie findet – passenderweise – in St. Josef, SBBZ für Hören und Kommunikation statt.

Donnerstag, 14. Dezember 2023

Sarah Fleischer

Was seine Bilder beeinflusst und warum Farben, Formen und Mimik für Gehörlose besonders wichtig sind, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Kreatives Arbeiten, vor allem die Malerei, spielen für Ulrich Braig eine sehr wichtige Rolle. Die Malerei ist für ihn eine Art „Bildersprache“, eine visuelle Kommunikationshilfe. Wo gesprochene Sprache für ihn aufhört, nutzte er oft Zeichnungen, um sich zu verständigen.Braig beschreibt seine Arbeit wie folgt: „Die Malerei vor meinen Augen ist eine Malerei der Bewegung. Wenn ich die Bilder anschaue, dann sehe ich, wie das Materielle der Farbe in eine visuelle Ästhetik umgewandelt wird.“

