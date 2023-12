Friseur Dußling schließt zum Jahresende

Foto: Gemeinde Abtsgmünd.

Zum 31. Dezember schließt Dieter Dußling seinen Friseursalon in der Abtsgmünder Leinstraße. Der 70-​jährige setzt sich nach 38 Jahren, in denen er den Betrieb in dritter Generation geführt hat, zur Ruhe.

Donnerstag, 14. Dezember 2023

Sarah Fleischer

Seit Bekanntwerden steht das Telefon nicht mehr still. Zahlreiche treue Kunden wollen noch einen letzten Termin vereinbaren. Viele von ihnen kommen bereits seit Jahrzehnten in den Salon in der Abtsgmünder Ortsmitte. Es haben sich über den sehr langen Zeitraum enge Beziehungen zu den Kunden aufgebaut, meint Dußling. Daher fällt ihm der Abschied auch nicht leicht. „Ich habe aber immer gesagt, dass mit 70 Schluss ist und so ist es jetzt auch gut“, erklärt der vitale Friseurmeister.

