Gewichtheben: SGV Böbingen erwartet Duell auf Augenhöhe mit Weinheim

Foto: Karsten Kluge

Schon vor der Saison hatte Karsten Kluge, der Trainer des SGV Böbingen, die Begegnung mit dem AC Weinheim als Schlüsselduell in der 2. Liga bezeichnet. Beide Teams sind nahezu gleich stark. So könnte am Samstag (20 Uhr) in der SGV-​Halle viel von der Tagesform abhängen.

Donnerstag, 14. Dezember 2023

Benjamin Richter

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Mit Spannung bis zum letzten Durchgang rechnet Karsten Kluge, Trainer der Gewichtheber des SGV Böbingen, im Heimwettkampf diesen Samstag (20 Uhr) gegen den AC Weinheim. „Das wird eine Begegnung auf Augenhöhe“, prophezeit er.

Zwar liegen die Gäste aus Nordbaden in der Tabelle der 2. Bundesliga, Gruppe C, aktuell auf Rang zwei und damit drei Plätze vor den Böbingern. Bei der Maximalleistung liegt der AC mit 583,2 Relativpunkten jedoch weniger als 30 Zähler vor dem SGV (554,4).

Kluge traut seinen Athletinnen und Athleten zu, diese Differenz in der SGV-​Halle verpuffen zu lassen. „Bei uns sind im Moment alle fit und in Form“, lässt er durchblicken, dass die Böbinger Mannschaft das wettkampffreie Wochenende Anfang Dezember, als es für alle anderen Teams der Liga um Punkte ging, zu nutzen wusste.

Außerdem sei es für den SGV der dritte Wettkampf der Saison, dem AC stecke dagegen bereits einer mehr in den Knochen. Zum dritten Mal in Folge treten die Weinheimer auswärts an – „und sie haben eine lange Anreise mit dem Auto“, gibt Karsten Kluge zu bedenken.





Welche Leistungsträger dem SGV-​Coach in den Reihen des AC Weinheim aufgefallen sind und wer am Samstagabend für die Heimmannschaft an die Hantel treten wird, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 14. Dezember. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch digital im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



179 Aufrufe

259 Wörter

31 Minuten Online



Beitrag teilen