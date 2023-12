TSB Gmünd: Gewarnt vor dem Schlusslicht

Das Jahresfinale als erste Einstimmung auf die bevorstehende Abstiegsrunde. Der dramatische Hinspielsieg dient dem Handball-​Oberligisten TSB Gmünd als Warnung vor der noch punktlosen SG H2Ku Herrenberg, zumal der zweiten Auflage des Kellerduells beim Jahresfinale am Samstag (20 Uhr/​Markweghalle) eine umso höhere Bedeutung zukommt.

Freitag, 15. Dezember 2023

Alex Vogt

Der Trainer des TSB Gmünd, Michael Stettner, bringt es gleich auf den Punkt: „Da geht’s richtig um was.“ Seine Mannen treten als Gruppensiebter beim –neunten und damit Letzten an. Das letzte Spiel vor der Weihnachtspause in Herrenberg verspricht Abstiegskampf pur.

Ähnlich wie es schon beim ersten Duell vor knapp zwei Monaten der Fall war. Nach vier Auftaktpleiten herrschte in Gmünd Alarmstufe Rot, zur Halbzeit führten die Hausherren dann mit 25:15. „Da haben wir uns den Frust von der Seele geschossen“, blickt Stettner zurück: „Doch dann haben wir den Gegner mit unseren eigenen Fehlern wieder stark gemacht.“ Zwölf Minuten vor Schluss stand es 28:28, bevor der TSB dieses „verrückte Spiel“ doch noch mit 38:33 für sich entscheiden konnte.

Aktuell liegt der TSB acht Punkte hinter den oberen vier Plätzen zurück. Das anfangs ausgerufene Ziel, durch den Einzug in die Aufstiegsrunde frühzeitig die Klasse zu halten, ist damit längst unerreichbar. Was allerdings nicht zwingend ein Beinbruch ist. Denn die Chancen, sich in der Abstiegsrunde zu retten, stehen gar nicht allzu schlecht – einen erneuten Sieg in Herrenberg vorausgesetzt. Denn diese Punkte würde der TSB mit in die entscheidende zweite Saisonhälfte nehmen.





