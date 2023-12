Wissen: barrierefreies Wohnen im Alter

Foto: Albrecht E. Arnold /​pix​e​lio​.de

Wer im Alter zu Hause bleiben will, braucht eine seniorengerechte Wohnung. Doch was muss überhaupt umgebaut werden, und wie teuer wird es? Eine Übersicht.

Freitag, 15. Dezember 2023

Sarah Fleischer

25 Sekunden Lesedauer



Deutschland ergraut. Wenn die de-​mografische Entwicklung auf einen ohnehin stark umkämpften Wohnungsmarkt trifft, sorgt das für eine brisante Mischung. In einer aktuellen Studie kommt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zu dem Schluss, dass mindestens zwei Millionen altersgerechte Wohnungen in Deutschland fehlen. Schon heute gibt es demnach rund drei Millionen Haushalte, in denen mobilitätseingeschränkte Personen leben. Aber wie muss so eine barrierefreie Wohnung eigentlich aussehen?





Die Antworten darauf finden Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



202 Aufrufe

102 Wörter

41 Minuten Online



Beitrag teilen