Bach-​Weihnachtsoratorium im Schönblick-​Forum

Foto: fabro

Vor rund 900 Zuschauer erklangen im Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau am Freitagabend im zweiten Konzert des Schönberg-​Klassik-​Programms 2023/​2024 die freudigen und immer wieder berührenden Töne des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Zur Aufführung gebracht wurde der Adventsklassiker vom Bachchor und Bachorchester Stuttgart unter der Leitung von Jörg-​Hannes Hahn, Professor für Orgelmusik an der Musikhochschule Stuttgart und Gründer des Bachchors.

Samstag, 16. Dezember 2023

Gerold Bauer

Nach dem Auftakt mit dem über vierzigstimmigen Aufruf des Chors, „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage. Rühmet, was heute der Höchste getan!“, führte Tenor Andreas Post als Stimme des Evangelisten Lukas feinfühlig-​didaktisch durch die erste und die letzten drei Kantaten der von Bach im zweiten Jahr seines Wirkens als Thomaskantor in Leipzig komponierten musikalische Weihnachtsgeschichte. Als weitere Solisten kamen die norwegisch-​englische Sopranistin Siri Karoline Thornhill, die 2022 im Eröffnungskonzert der Bachwoche in Stuttgart zu erleben war, die regelmäßig in Stuttgart gastierende Mezzosopranistin aus Leipzig Carolin Masur, sowie der Bariton Ulrich Wand, Mitglied des Staatsopernchors Stuttgart, ebenso hinzu wie die im Bachorchester Stuttgart versammelten ausgewählten Instrumentalisten der führenden Stuttgarter Orchester, die sich in besonderem Maße der historischen Aufführungspraxis Alter Musik verbunden fühlen. Als nächstes Konzert im Rahmen des Schönblick-​Klassik-​Programms sind am 13. Januar um 19.30 Uhr Anna Dorothea Mutterer (Violine) und Timo Böcking (Klavier) mit ihrem Programm „Beflügelt“ zu hören.

