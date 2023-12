Beilage „Wochenende“: Licht ins Dunkel

Foto: Martin Eichinger

Am Anfang war das Licht. So steht es zwar nicht in der Bibel. Aber in der dunklen Jahreszeit wird Licht als besonders kostbar wahrgenommen – weshalb Kerzen und Lichterketten zur Advents– und Weihnachtszeit gehören. Und natürlich guter Lesestoff, den man gern bei adventlichem Schummerlicht genießen darf.

Samstag, 16. Dezember 2023

Franz Graser

49 Sekunden Lesedauer



Im Porträt der Wochenendbeilage geht es um Yannick Ellermann. Der Torwart und Kapitän der Oberligamannschaft der Gmünder Normannia ist nicht nur Leistungsträger, sondern für viele auch Identifikationsfigur und Vorbild. Mit unserem Reporter hat er über die vergangenen Jahre gesprochen, über die Aufstiegssaison und den erfreulichen Verlauf der laufenden Spielzeit.









Darüber hinaus finden sich in dieser Ausgabe Interessantes und Wissenswertes. Neuigkeiten aus dem Vereinsleben und dem schulischen Bereich sowie Rätselspaß.





Die Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung ist im Online-​Direktkauf bei iKiosk erhältlich.



Das Ortsporträt der Ausgabe stellt den Gschwender Teilort Ottenried vor. Anhand des kleinen Weilers wird sichtbar, wie die Geschichte und die wechselnde Grundherrschaft die Landschaft auf der Frickenhofer Höhe geformt haben. Einflussreiche Klöster und Adelsfamilien haben dieser Region ihren Stempel aufgedrückt. Und wer in dieser Gegend auf den Wanderwegen unterwegs ist, kann nicht nur Natur erleben, sondern taucht auch in die Kultur dieses Landstrichs ein.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



199 Aufrufe

196 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen