Yannick Ellermann: Eine konstante Größe beim 1. FC Normannia Gmünd

Foto: picture alliance/​Pressefoto Baumann|Alexander Keppler

Er ist eine konstante Größe beim Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd, obwohl ihm nachgesagt wird, dass er eigentlich zu klein ist, um auf dieser Position Großes zu leisten. Doch dieses Vorurteil widerlegt Torhüter Yannick Ellermann nun schon in seiner siebten Saison bei der Normannia. Der 26-​Jährige zählt nicht nur zu den Leistungsträgern in der Mannschaft von Zlatko Blaskic, der Kapitän des besten Aufsteigers der Liga gilt als Identifikationsfigur bei der in diesem Jahr so erfolgreichen Normannia.

Samstag, 16. Dezember 2023

Alex Vogt

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Seit einer Woche weiß er: Dieses sehr erfolgreiche Jahr könnte für ihn noch mit einer besonderen Auszeichnung gekrönt werden. „Ich habe dadurch davon erfahren, dass mir am Samstagmorgen viele Leute geschrieben haben. Und war etwas überrascht, aber die Freude darüber war umso größer“, sagt Yannick Ellermann. Er steht auf der Nominierungsliste für die Wahl zum „Gmünder Sportler des Jahres 2023“. Als Sportler aus einer Mannschaftssportart, was nicht so oft vorkommt. Doch die Jury, die für die Nominierungen verantwortlich war, sah es als überfällig an, den Normannia-​Schlussmann für seine konstanten Top-​Leistungen zu belohnen. „Das ehrt mich und bedeutet mir tatsächlich etwas“, nimmt Ellermann diese Nominierung freudig zur Kenntnis.

Für Ellermann könnte es ein besonderer Abend werden bei der Gmünder Sportlerehrung. Ein Abend mit zwei Titelgewinnen, sind doch die in die Oberliga aufgestiegenen Normannia-​Fußballer auch als „Gmünder Mannschaft des Jahres 2023“ nominiert worden.





Wie Yannick Ellermann das erfolgreiche Normannia-​Jahr 2023 zusammenfasst, warum er seine Körpergröße als seine große Stärke bezeichnet und was es mit seinen weißen Hand– und Kickschuhen auf sich hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 16. Dezember.







