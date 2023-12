Volleyball: DJK Gmünd feiert 3:1-Auswärtssieg

Zum Auftakt der Rückrunde gewinnen die Gmünderinnen in vier Sätzen (25:21, 22:25, 25:23, 25:21) bei der TSV Auerbach und machen damit bereits einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt der 3. Bundesliga im Volleyball. Jetzt ist Pause bis Mitte Januar.

Sonntag, 17. Dezember 2023

Thomas Ringhofer

Es war das erwartet enge Spiel im hessischen Auerbach. „Es hätte aber zumindest im ersten Satz nicht so eng sein müssen“, blickt DJK-​Trainer Christian Hohmann auf eine Partie, die seine Mannschaft in vier Sätzen bei einem Punkteverhältnis von 97:90 gewann. Doch der Mitaufsteiger wollte sich für die glatte 0:3-Auftaktniederlage zu Saisonbeginn in Gmünd revanchieren und war entsprechend motiviert.





Auch im zweiten Durchgang begann dieselbe Sechs, die sich kämpfenden TSVlerinnen gegenüber sah: „Auerbach hat extrem gut verteidigt, kam aber nicht immer zu einem vernünftigen Spielaufbau, sodass wir immer wieder die Chancen bekamen, zu punkten“, so Hohmann, der dennoch nicht verhindern konnte, dass sich Auerbach mit 25:22 den 1:1-Satzausgleich holte.





Die DJK begann mit Lisa Denzinger im Zuspiel und im Angriff mit Svenja Baur, Mirjam Huber, Antonia Haag, Sarah Körger und Julia Zager. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der sich die Gmünderinnen durch eine gute Aufschlagserie von Baur auf 21:10 absetzen konnten und mit 25:21 den Sack zumachten.

