Bündnis Klinikerhalt: Kinderklinik Mutlangen erhalten

Foto: tv

Entsetzt und erzürnt reagierte die Versammlung vom Bündnis Klinikerhalt auf den Vorschlag der Grünen im Kreistag, die Kinderkliniken Aalen und Mutlangen zusammenzulegen. Noch sei nicht entschieden, wo die künftige Zentralklinik gebaut werden soll.

Montag, 18. Dezember 2023

Thorsten Vaas

Deshalb sei es auch unverständlich, warum vorher bereits über eine Zusammelegung der Kinderklinik entschieden werden soll, kritisiert das vor einem Jahr in Gmünd gegründete Bündnis. Sollte die Entscheidung mit einer Kreistagsmehrheit für Aalen fallen, hätte dies gravierende Folgen für die Notfälle, die es natürlich auch bei den Kindern gibt, wurde von Bündnis-​Seite unterstrichen. „Diese Idee ist vom Ansatz her unsinnig,“ meint Bündnissprecher Jo Frühwirth. Noch sei die B 29 nicht vierspurig ausgebaut. Würde die Entscheidung für den Standort Aalen fallen, sei zudem eine Anbindung der B 29 durch das Waldgebiet an die Ostalbkliniken in weiter Ferne. Man würde den Kleinsten dann eine Entfernung zumuten, die man bei den Großen unbedingt vermeiden will. Die Konsequenzen wären laut Gmünder Bündnis: Längere Fahrzeiten bis in die Klinik. Die Rettungsdienste seien ja jetzt schon an der Grenze ihrer Kapazität.Außerdem verwies die Bündnis-​Versammlung auf den hohen Qualitätsstandard, den die Kinderklinik in Mutlangen hat. Sie befürchtet, dass mit einem solchen Schritt der „Abbau“ und „Rückbau“ der Stauferklinik in Mutlangen eingeläutet werden könnte. Die große Frage, was mit der Klinik in Mutlangen geschehen soll, stehe ohnehin ja noch in den Sternen. Kommt eine echte Notfallklinik mit den dazugehörigen Abteilungen und einer Rund-​um-​die Uhr-​Betreuung? Oder wird aus dem Krankenhaus nur ein sogenanntes medizinisches Versorgungszentrum mit Öffnungszeiten nur montags bis freitags von acht bis 18 Uhr?Am besten wäre es laut Bündnis, einfach den Standort Mutlangen zu halten, statt Flächen zu versiegeln und auf der grünen Wiese eine Zentralklinik zu bauen, wie vom Kreistag auf den Weg gebracht.

