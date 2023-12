Frauen helfen Frauen: Unterstützung seit 35 Jahren

Der Verein Frauen helfen Frauen leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Unterstützung von Frauen in Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Durch ihre vielfältigen Angebote und engagierte Arbeit bieten sie Frauen in Not die Möglichkeit, ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.

Mit dem Leitspruch „Frauen helfen Frauen“ bietet der Verein ein breites Spektrum an Hilfsangeboten an, unterstützt von einem Team aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen.





Welche Angebote der Verein macht und was für das kommende Jahr geplant ist, steht am Dienstag in der rems-​Zeitung.



Seit 35 Jahren fungiert der Verein Frauen helfen Frauen als wichtiger Zufluchtsort für Frauen in Schwäbisch Gmünd, die in schwierigen Lebenssituationen wie sexueller Gewalt Unterstützung benötigen. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen in Not beizustehen und ihre Rechte zu fördern, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

