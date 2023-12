Weihnachtliches Glitzern unterm Rosenstein beim Lauschaer Kugelmarkt

Fotos: dw

Zauberhafte Exportschlager schickte die thüringische Glasbläserstadt Lauscha in ihre Partnerstadt Heubach. Mundgeblasene und handdekorierte Christbaumkugeln stehen im Mittelpunkt des Kugelmarktes, der den Besuchern aber auch noch vieles andere zu bieten hat. Zum Beispiel den Besuch der Glasprinzessin aus Lauscha.

Montag, 18. Dezember 2023

Gerold Bauer

In Vertretung von Bürgermeister Dr. Joy Alemazung eröffnete stellvertretender Bürgermeister Martin Kelbaß diesen besonderen Markt zwischen Schloss, Langhaus und Silberwarenfabrik. Seit 1999 gebe es die Partnerschaft zwischen den Städten – und längst habe die Glasbläserkunst auf dem beliebten Markt ihren Stellenwert und sei weit über Heubach hinaus bekannt. „Im nächsten Jahr feiern wir 25-​jähriges Jubiläum“, kündigte Martin Kelbaß an .





