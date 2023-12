Wissen: Corona, Grippe und RSV: Was bringen kombinierte Tests?

Foto: fotoART by Thommy Weiss /​pix​e​lio​.de

Mit Kombitests kann man mehrere Erkältungsviren in einem Aufwasch nachweisen. Wie Experten den medizinischen Nutzen einschätzen.

Montag, 18. Dezember 2023

Sarah Fleischer

24 Sekunden Lesedauer



Drogerieketten und Apotheken bieten Schnelltests an, die nicht nur eine Ansteckung mit dem Coronavirus nachweisen sollen, sondern auch auf Influenza– und RS-​Viren reagieren. Kombinierte Schnelltests zur Eigenanwendung gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wie bei den Corona-​Schnelltests muss man auch bei den Kombitests mit einem Wattestäbchen in der Nase oder im Rachenraum herumfahren.



Allzu sehr sollte man sich auf die Ergebnisse aber besser nicht verlassen.





Die Wissens-​Seite in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Kombi-​Tests.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



265 Aufrufe

96 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen