Eis-​Arena 2024 in Schwäbisch Gmünd

Archiv-​Foto: fleisa

Am 13. Januar startet in Schwäbisch Gmünd wieder die Eis-​Arena. Dann bieten auf dem Oberen Marktplatz über 400 Quadratmeter Fläche Schlittschuh-​Vergnügen für alle Altersklassen. Zum dritten Mal kommt dabei die synthetische Eisbahn zum Einsatz.

Dienstag, 19. Dezember 2023

Sarah Fleischer

Seit 2026 erfreue sie sich konstanter Beliebtheit, bilanziert Robert Frank. Das habe sich auch nicht geändert, als die Stadt in der Saison 2022 erstmals synthetisches Eis der Firma Glice testete. Weil es um einiges nachhaltiger und energiesparender als echtes Eis ist, entschied man sich, die Platten aus Polyethylen zu kaufen. Denn die haben aus Sicht der Stadt mehrere Vorteile.





Was diese Vorteile sind, wann die große Eröffnung stattfindet und wie die Preise dieses Mal aussehen, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Der Weihnachtsmarkt ist noch nicht zu Ende, doch bei der Tourismus– und Marketing GmbH Schwäbisch Gmünd steht schon die nächste Aktion in den Startlöchern: die Eis-​Arena.

