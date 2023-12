HSG Bargau/​Bettringen: Herbstmeister

Foto: fabro

Die Handballdamen der HSG Bargau/​Bettringen haben in der heimischen Uhlandhalle in Bettringen das letzte Hinrundenspiel in der Landesliga bestritten. Gegen die HSG Langenau-​Elchingen gelang durch das 35:17 (17:10) souverän der neunte Sieg in Folge.

Dienstag, 19. Dezember 2023

Alex Vogt

32 Sekunden Lesedauer



Vom Start weg war die Marschrichtung klar. Das Heimteam von Trainer Kai Svoboda wollte der bis dato perfekten Hinrunde die Krone aufsetzen und sich verlustpunktfrei die Herbstmeisterschaft sichern.







Wie dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt wurde und gegen wen die Handballerinnen der HSG Bargau/​Bettringen an diesem Mittwoch erneut daheim im Einsatz sind, lesen Sie im Bericht von Axel Emele in der Rems-​Zeitung vom 20. Dezember.



Vor einer wiederum beeindruckenden Kulisse hat die HSG Bargau/​Bettringen gegen den Tabellenfünften HSG Langenau-​Elchingen nichts anbrennen lassen. Der Herbstmeister behielt am Ende mit 35:17 deutlich die Oberhand.

