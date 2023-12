100 Jahre Münsterbauhütte in Gmünd: Tag der offenen Tür am 2. Dezember

Foto: gbr

Die Münsterbauhütte in Schwäbisch Gmünd in ihrer jetzigen Form ist 100 Jahre alt. Aus diesem Anlass wird am Samstag, 2. Dezember, von 9 bis 18 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ mit Programm eingeladen.

Samstag, 02. Dezember 2023

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Die Münsterbauhütte dient seit 100 Jahren in erster Linie dazu, den Erhalt des mittelalterlichen Gotteshauses in Gmünd zu sichern. An einem so alten Gebäude nagt der Zahn der Zeit unermüdlich – und die Luftverschmutzung in modernen Zeiten treibt den Zerstörungsprozess vor allen an den filigranen Sandsteinelementen rasant voran. Ständig müssen deshalb Steine konserviert oder durch Rekonstruktionen ersetzt werden.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



109 Aufrufe

128 Wörter

18 Minuten Online



Beitrag teilen