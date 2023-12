Benefizkalender für Alfdorfer Jugendfeuerwehr ist erhältlich

Foto: Gemeinde Alfdorf

Auch für das kommende Jahr gibt es einen Benefizkalender mit Alfdorfer Motiven, der einem guten Zweck zugute kommt. Der Kalender für das Jahr 2024 unterstützt die Jugendfeuerwehr Alfdorf.

Samstag, 02. Dezember 2023

Franz Graser

46 Sekunden Lesedauer



Im Jahr 2022 war der Erlös des Kalenders für in Not geratene Familien verwendet wordem, 2023 kam er der Sanierung des Turms der evangelischen Stephanuskirche zugute. Diesmal sollen die Einnahmen aus dem Verkauf des Kalenders für Wünsche und Anliegen der Jugendfeuerwehr verwendet werden, die über das hinausgehen, was durch die Gemeinde finanziert werden kann.







Die Bilder für den Kalender wurden von Hobbyfotografen aus der Bevölkerung beigesteuert. „Nachdem wir so viele tolle Bilder erhalten haben, ist uns die Auswahl wahrlich nicht leichtgefallen. Es sind sogar so viele schöne Bilder, dass wir damit auch schon genug Bildmaterial für den Kalender im nächsten Jahr haben,“ sagte Bürgermeister Ronald Krötz, der sich bei allen Fotografen und Sponsoren sowie vorab bei allen Käufern und Spendern bedankte.







Der Kalender ist für 8 Euro bei Joe’s Spiel– und Schreibwaren, bei AE Hairstyle & Kosmetik, im Getränkemarkt Meyer und im Bürgerbüro der Gemeinde Alfdorf erhältlich. Die Stückzahl ist begrenzt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



105 Aufrufe

184 Wörter

21 Minuten Online



Beitrag teilen