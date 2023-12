Normannia Gmünd: Heimspiel abgesagt

Foto: Stoppany

Das für diesen Samstag um 14 Uhr angesetzte Heimspiel des Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd gegen den FV Ravensburg ist witterungsbedingt am Samstagvormittag abgesagt worden.

Samstag, 02. Dezember 2023

Alex Vogt

Der Wintereinbruch und die anhaltenden Schneefälle lassen keine andere Wahl: Das Heimspiel des 1. FC Normannia Gmünd gegen den FV Ravensburg kann an diesem Samstag nicht ausgetragen werden.So verabschieden sich die Normannen nun ohne diesen Heimauftritt in die Winterpause, die dann für die Mannschaft von Zlatko Blaskic nach aktuellem Stand am 2. März 2024 mit dem Oberliga-​Auswärtsspiel beim Tabellenletzten FV Offenburg enden wird.

