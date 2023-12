30 Jahre Weihnachtskonzert von Michael Nuber

Auch in diesem Jahr findet das traditionelle Weihnachts-​Wunschkonzert am 26. Dezember im Gemeindesaal von Sankt Michael statt. Dieses Jahr steht ein besonderes Jubiläum an.

Die Weihnachts-​Wunschkonzerte Nubers haben nun eine 30-​jährige Tradition – seit 1993. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Clara Schumann, Chopin, Liszt und zusätzlich der Wunsch nach einer freien Improvisation über bekannte Weihnachtslieder.

Das Konzert beginnt um 16 Uhr und findet im Gemeindesaal von Sankt Michael statt.





