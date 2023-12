Doppeltes Pech für Schwimmverein Gmünd

Foto: svg

Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen in der 2. Bundesliga Süd in Freiburg verpassen die Frauen des Schwimmvereins Gmünd den Aufstieg. Die Gmünder Männer können den Abstieg in die Oberliga nicht vermeiden.

Mittwoch, 20. Dezember 2023

Benjamin Richter

71 Punkte, das sind bei 34 Rennen umgerechnet keine 1,5 Sekunden, fehlten den Gmünder Damen zum Aufstieg in die 1. Bundesliga. Auch die SVG-​Herren haderten zunächst, weil 76 Punkte mehr vermeintlich den Klassenerhalt bedeutet hätten. Da aber der SV Nikar Heidelberg aus der 1. Bundesliga in die 2. Bundesliga Süd abgestiegen ist, hätte auch Platz neun den Abstieg in die Oberliga Baden-​Württemberg zur Folge gehabt.

Deshalb wandelte sich die Enttäuschung nach einer ersten sachlichen Analyse in Zufriedenheit: „Schön ist, dass die Damen Süddeutscher Vizemeister wurden und einmal mehr unsere mannschaftliche Stärke dargestellt wurde“, sagte Wendel, der gleichzeitig aber den Finger deutlich in die „Wunde“ des Schwimmvereins Gmünd legte: „Einmal mehr kann man aus den Ergebnissen der DMS ablesen, dass die vorhandene Infrastruktur am Ende bei gleichstarken Mannschaften den Ausschlag gibt.“

„Wir sind der einzige Erst– und Zweitligaklub in der Bundesrepublik, der kein 50-​Meter-​Trainingsbecken hat. Deshalb müssen wir ob der ungleichen Verhältnisse mit Demut feststellen, dass es eben nicht besser ging. Schön wäre es für kommende Gmünder Schwimm-​Generationen aber, wenn diese endlich eine 50-​Meter-​Bahn zum Training bekommen würden, um dieses jahrzehntelange Handicap zu beseitigen.“





„Schade, schade, schade!“ So kommentierte der Vorsitzende des Schwimmvereins Gmünd, Roland Wendel, im ersten Moment das doppelte Pech des SVG bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften Schwimmen (DMS) in der 2. Bundesliga Süd im Westbad Freiburg, nachdem sowohl das Frauenteam als auch die Männermannschaft ihre Ziele hauchdünn nicht erreicht hatten.

