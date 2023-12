Intelligente Ladestation soll von Gmünd aus die Welt erobern

Foto: fg

Eine Ladestation für Elektrofahrzeuge soll von Schwäbisch Gmünd aus ihren Siegeszug um die Welt antreten. Dafür hat der Unternehmer Alexander Hamler mit einem Partner die Firma Hapo Energy gegründet. Das Produkt wurde am Dienstag vorgestellt.

Mittwoch, 20. Dezember 2023

Franz Graser

Etwa zweieinhalb Jahre, so erklärte Firmenchef Alexander Hamler, hätten er und sein Geschäftspartner Alexander Klein an dem Produkt getüftelt. Die Idee sei den beiden in einer lauen Sommernacht gekommen, in der man gemeinsam gegrillt und zusammen etwas getrunken habe. Dann habe einer der beiden Partner die Frage gestellt: „Warum entwickeln wir nicht etwas gemeinsam?“





Das Ergebnis der Entwicklungsarbeit stellten die beiden am Mutlanger Firmensitz von Hamler Elektrotechnik vor. Die Ladestation für Elektrofahrzeuge, die unter dem Markennamen Hapo Energy vertrieben wird, soll sich in erster Linie nachhaltiger erweisen als die Wettbewerbsprodukte, erläuterte Alexander Hamler auf Nachfrage der „Rems-​Zeitung“.





Damit ist zum einen gemeint, dass die Wallbox um zusätzliche Funktionen erweitert werden kann – Steckplätze für „geplante und noch ungeplante Erweiterungen“ sind vorhanden. Und zum anderen soll die Ladestation jederzeit reparierbar sein. Für die Entwicklung und den Support wurde das Startup Hapo Energy gegründet, das Hamler leitet. Während Forschung, Entwicklung, Test sowie die technische Unterstützung für die Geräte in Mutlangen angesiedelt sind, erfolgt die Produktion der Ladestationen in China.





Einen ausführlichen Bericht finden Sie in der Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung.



