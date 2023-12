TSB-​Prozess: Landgericht hört weitere Zeugen

Der Zivilprozess zwischen der Anwaltskanzlei Jursch, Deininger & Partner GbR und dem Turn– und Sportbund ging am Dienstag in die nächste Runde. Große Erinnerungslücken bei den Zeugen machen den Prozess weiterhin zäh.

Mittwoch, 20. Dezember 2023

Sarah Fleischer

Doch weder Weiser, noch Kentsch und Budde konnten sich bei der Verhandlung an besonders viel erinnern.







Der Zivilprozess zwischen der Anwaltskanzlei Jursch, DeiningerPartner GbR und dem Turn– und Sportbund (TSB) Schwäbisch Gmünd, anwaltlich vertreten durch die Kanzlei Zebisch, Kiesel, Kubik, Huber vor dem Landgericht Ellwangen ist am Dienstag mit der Vernehmung weiterer Zeugen fortgesetzt worden. Die vorsitzende Richterin Dr. Julia Belitz hörte den pensionierten Notar Wolfgang Weiser sowie Architekt Alexander Kentsch und Silvia Budde, beide vom Siedlungswerk. Rechtsanwalt Werner Deininger fordert vom TSB rund 400 000 Euro Anwaltshonorar für Vertragsverhandlungen rund um den Verkauf des Sportgeländes in der Buchstraße. Für das verkaufte Grundstück bekam der TSB 8,2 Millionen Euro.

