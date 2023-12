Wissen: Melatonin-​Gummibärchen für Kinder?

Foto: Friedrich /​pix​e​lio​.de

Gummibärchen mit Melatonin sollen Kinder schnell zum Schlafen bringen. Auf Social Media ist das ein Trend. Doch Kinderärzte warnen.

Mittwoch, 20. Dezember 2023

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer



Heimlich mischt die Frau in dem Tiktok-​Video Melatonin-​Gummibärchen in eine Tüte mit Süßigkeiten und reicht sie ihrem Kind. Schnitt, nächste Sequenz: Das Kind liegt in seinem Bett und schläft tief und fest.

Videos wie diese gibt es in den sozialen Medien zuhauf. Mit Titeln wie „Wie du dein Kind in unter fünf Minuten zum Einschlafen bringst“ bewerben Eltern Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin als absolutes Wundermittel für Kinder, die einfach nicht einschlafen wollen.

Im Internet und in Drogerien finden sich zahlreiche frei verkäufliche Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin, die meisten für Erwachsene. Sind die auch für Kinder geeignet?





Die Antwort darauf finden Sie am Mittwoch auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



