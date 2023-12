Das „Schattenreich“ lockt mehr als 2000 Besucher an

Foto: jtw

Dass Internationale Schattentheater Museum „Schattenreich“ in der Mohrengasse kann eine positive Bilanz vorlegen. Wegen der großen Nachfrage öffnet das Museum bis Ende März auch samstags. Das Museum erfreut sich auch bei Schulen großer Beliebtheit.

Donnerstag, 21. Dezember 2023

Jürgen Widmer

31 Sekunden Lesedauer



Anfang Oktober 2023 wurde die erste Sonderausstellung eröffnet: In der Ausstellung „Puppet Players – Die Geschichte vom Soldaten“ sind moderne Schattentheaterfiguren der international bekannten Figurentheatergruppe „Puppet Players“ zu sehen.







Was die Besucherinnen und Besucher an dem Mittmach-​Museum schätzen, lesen sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Das im Oktober 2022 fertiggestellte Internationale Schattentheater Museum „Schattenreich“ im Mohrengässle 6 schaut auf ein ereignisreiches Jahr zurück und zieht eine erfreuliche Bilanz. Mehr als 2300 begeisterte Besucherinnen und Besucher wurden gezählt. Außerhalb der regulären Sonntagsöffnungszeit waren über 30 private Führungen angemeldet.

175 Aufrufe

125 Wörter

46 Minuten Online



