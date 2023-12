Jetzt auch Skisprung-​Frauen: Bet​ten​.de weitet Sponsoring aus

Foto: Bet​ten​.de

Das Heubacher Unternehmen Bet​ten​.de baut in der laufenden Wintersaison sein Sponsoring im Bereich des Skispringens aus. Neben der bestehenden Zusammenarbeit mit Karl Geiger unterstützt der Online-​Fachhändler für Matratzen und Schlafzimmermöbel ab sofort auch Luisa Görlich (Foto) und Lia Böhme.

Donnerstag, 21. Dezember 2023

Benjamin Richter

47 Sekunden Lesedauer



Luisa Görlich vom WSV 08 Lauscha aus Thüringen ist amtierende Mannschaftsweltmeisterin, Lia Böhme vom VSC Klingenthal aus Sachsen eines der größten deutschen Nachwuchstalente. Beide Athletinnen werden Bet​ten​.de ab sofort auf ihren Sprungski sowie ihren Social-​Media-​Kanälen bewerben.

Die Entscheidung, in diesem Winter auch die DSV-​Frauen zu unterstützen, war für Betten.de-Gründer Ulrich Carsten ein logischer Schritt. „Wir wollen durch unser Sponsoring natürlich auch die Wahrnehmung in unseren Kundenzielgruppen positiv beeinflussen. Aber gleichzeitig können wir so auch spezifische Athletinnen und Athleten darin unterstützen, ihren Traum von sportlichen Erfolgen auf der internationalen Bühne zu leben“, begründet Carsten.

Wintersport sei für Bet​ten​.de ideal, da sich die Saison mit der Hauptverkaufszeit des Unternehmens decke. Und: „Frauen wurden im Leistungssport bei der Finanzierung ihrer Ambitionen viel zu lange benachteiligt“, fügt Carsten hinzu. „Wir freuen uns, hier einen kleinen Beitrag für mehr Gleichberechtigung zu leisten.“





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



201 Aufrufe

188 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen