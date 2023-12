Stauferrundbild und Harfenklänge im Kloster Lorch

Für die diesjährige Adventszeit ließ sich der Freundesverein Kloster Lorch für die Adventszeit etwas Neues einfallen und kombinierte eine Führung durch die Geschichte der Staufer mit einem – temperaturbedingt kurzen — vorweihnachtlichen Harfenkonzert in der Klosterkirche.

Donnerstag, 21. Dezember 2023

Sarah Fleischer

Das neue Angebot kam gut an: Rund vierzig Besucherinnen und Besucher fanden sich am Sonntagnachmittag ein. Sie wurden im ersten Teil des Programms von den ehemaligen Lehrern Gudrun Haspel und Manfred Schramm in historischen Kostümen in zwei Gruppen durch die Anlage des ehemaligen Klosters geführt. Die beiden engagierten Mitglieder des Freundesvereins, dessen Vorsitzender Schramm bereits seit vielen Jahren ist, erläuterten anhand des Rundbilds von Hans Kloss, des (vermeintlichen) Rings der mythischen Kaisertochter Irene und weiterer Exponate anschaulich die Geschichte der Stauferdynastie und der Adelsgeschlechter der Region.

