Handball: Kai Häfner wird Teil der Heim-​EM

Der Gmünder Kai Häfner steht im endgültigen deutschen Kader für die bevorstehende Europameisterschaft im eigenen Land. Bei seinem elften großen Turnier will der Rückraumspieler des TVB Stuttgart ein neues „Wintermärchen“ mit dem Nationalteam schreiben.

Freitag, 22. Dezember 2023

Benjamin Richter

Eine Überraschung war es nicht, doch seit Donnerstagfrüh hat Kai Häfner Gewissheit. Vom 10. Januar 2024 bis zu einem möglichen Finale am 28. Januar wird er Teil jener Nationalmannschaft sein, die bei der Europameisterschaft in Deutschland eine Handball-​Euphorie entfachen und eine Medaille holen will.

Für den 34-​Jährigen wird es – Olympische Spiele, WM und EM zusammengerechnet – das elfte Großereignis mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) sein. Häfners Vorfreude ist größer denn je: „Sein Land zu vertreten, bleibt etwas ganz Großes für mich. Im eigenen Land ist das natürlich noch besonders schön.“





