„Sportler helfen Sportlern“: Gmünder Profis helfen Vereinen mit 12.000 Euro

Zu Weihnachten kehren auch die aus Schwäbisch Gmünd stammenden aktiven und ehemaligen Profisportler in die Heimat zurück. Eine gute Gelegenheit, um gemeinsam das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und dabei noch etwas Gutes für den örtlichen Sportlernachwuchs zu tun, waren sich am Donnerstag Dominik Kaiser, Andreas Hofmann sowie Kai und Max Häfner einig.

Freitag, 22. Dezember 2023

Benjamin Richter

58 Sekunden Lesedauer



Zum sechsten Mal trat die 2017 von Alexander Zorniger und Dominik Kaiser unter dem Leitsatz „Sportler helfen Sportlern“ ins Leben gerufene Runde heuer im Barockzimmer des Gmünder Rathauses zusammen.

Zorniger, Trainer des Fußball-​Zweitligisten Greuther Fürth, für den erst vor wenigen Tagen die Winterpause begann, ließ sich entschuldigen, will aber bei der Sportlerehrung der Stadt Schwäbisch Gmünd am 19. Januar dabei sein.

So waren es am Donnerstagnachmittag neben den Ex-​Fußballprofis Dominik Kaiser und Andreas Hofmann die Handballbrüder Kai und Max Häfner, die OB Richard Arnold, Sportamtsleiter Klaus Arnholdt und Ralf Wiedemann vom Stadtverband Sport Einblicke in ihr Jahr gewährten. Mit von der Partie war auch der frühere Rollstuhl-​Basketball-​Profi Manfred Mikschy aus Herlikofen.

Die auf dem überregionalen bis internationalen Sportparkett erfolgreich gewordenen und nach Gmünd zurückgekehrten Sportler sagten zu, ihre Förderung der Gmünder Vereine des Jugend– und Amateursports mit jährlich 10.000 Euro fortzusetzen.

Weil aus den Vorjahren noch Geld übrig ist, ergibt sich fürs kommende Jahr sogar eine Fördersumme von etwas mehr als 12.000 Euro.





Einen ausführlichen Bericht veröffentlicht die Rems-​Zeitung am Samstag, 23. Dezember. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

