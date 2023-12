Judo: Großer Bahnhof für Europameisterin Alina Böhm

Die 25-​Jährige wird im Judozentrum Heubach empfangen, nachdem sie im November ihren Europameistertitel verteidigt hatte. Jetzt freut sich Alina Böhm auf Freunde, Familie, Chillen und Genießen.

Samstag, 23. Dezember 2023

Thomas Ringhofer

Alle sieben Laudatoren waren sich einig: Alina Böhm ist eine herausragende Persönlichkeit mit Charakter, Kampfgeist und Leidenschaft. Nur so war es möglich, dass sie trotz vorangegangener Krankheit in Frankreich ihren EM-​Titel in der Klasse bis 78 Kilogramm verteidigen konnte, unter anderem mit Siegen gegen die Nummer eins und zwei der Welt. „Ich habe mich in diesem Jahr aus den tiefsten Tiefen hochgekämpft, er war alles nicht so einfach. Diese Medaille ist deshalb meine Lieblingsmedaille“, sagte die Böbingerin Alina Böhm, die im JZ Heubach über das Ferienprogramm um Judosport gekommen ist und mittlerweile in der Weltspitze zu Hause ist. Genauso zu Hause fühlt sie sich im Judozentrum und würde gerne häufiger dort sein, aber ihre neue sportliche Heimat am Bundesstützpunkt in Köln und die vielen Reisen, machen das schwierig.

Was Landrat Dr. Joachim Bläse, Heubachs Bürgermeister Dr. Joy Alemazung oder die Vertreter des Württembergischen Judoverbands sagten und wie sich Alina Böhm für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren möchte, lesen Sie am kommenden Dienstag in der Rems-​Zeitung.

