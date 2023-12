Hochwassersituation an der Rems hat sich zu Heiligabend entspannt

Wie so oft, hat sich die Hoffnung auf eine weiße Weihnacht auf der Ostalb nicht erfüllt. Dauerregen hat im Gebiet von Rems, Kocher und Lein zu steigenden Pegeln geführt. An Heiligabend hat sich die Situation jedoch etwas entspannt.

Sonntag, 24. Dezember 2023

Franz Graser

Die Pegel der Hochwasservorhersagezentrale Baden-​Württemberg (HVZ) zeigten für die Gewässer im Ostalbkreis in den vergangenen Tagen eine Zickzack-​Tendenz. Je nach Dauer der teils ergiebigen Regenphasen rückte die amtliche Hochwassermeldemarke der Rems in Schwäbisch Gmünd näher. Dann aber wieder beruhigte sich der launische Fluss.





Anders an Kocher und Jagst: Dort bewegten sich die Pegel am Freitag und Samstag fortwährend deutlich über der Hochwassermarke. Es kam zu Überflutungen in den Uferzonen, jedoch zu keinen Straßensperrungen oder Schäden. Im Leintal zeigen die Hochwasserrückhaltebecken ihre Wirkung. Zu Heiligabend hat sich die Situation im Vergleich zu anderen Teilen Deutschlands deutlich entspannt. (hs)

