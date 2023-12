Schauort Untergröningen: Liebevoll gestaltetes Heimatmuseum

Das Schloss Untergröningen thront hoch über den gleichnamigen Ort. In dem stolzen Schloss ist ein schönes Heimatmuseum eingerichtet, das seine Gäste in der Adventszeit mit einer Krippenausstellung verzauberte.

Sonntag, 24. Dezember 2023

Franz Graser

Ohne die selbstständige Gemeinde Obergröningen in den Schatten stellen zu wollen: Bürger und Gäste erfreuen sich ganz besonders angesichts der Besonderheiten des heutigen Abtsgmünder Ortsteils Untergröningen. Rund 1300 Einwohner zählt der Ort. Selbstbewusstsein strahlen dort etliche Institutionen aus, darunter die zertifizierte Naturpark-​Schule Sonnenschule.





Es ist aber vor allem das stolze Schloss, das auf einem Bergsporn über dem Dorf am Kocher thront. Wanderern und Ausflüglern ist ein Besuch sehr zu empfehlen. Denn das Schloss beherbergt in seinem Südflügel das sehenswerte, thematisch wohlgeordnete Heimatmuseum und den gemütlichen Cafe– und Museumstreff des Heimatvereins Untergröningen. In der Adventszeit haben der Vereinsvorsitzende Thomas Bacher und sein Team den Besuchern mit einer Krippen-​Sonderausstellung im Museumstreff zauberhafte und gesellige Stunden beschert. im Erdgeschoss befindet sich auch die Dokumentation zur Schlossgeschichte.





Gerne wurden bei dieser Gelegenheit auch außerhalb der regulären Saison (jeweils sonntags von Mai bis September) die Türen und der Treppenaufgang zur Ausstellung in der darüberliegenden Schlossetage geöffnet.





Mehr über die wechselvolle Geschichte des Schlosses und die liebevoll gepflegten Exponate des Heimatmuseums lesen Sie in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.





