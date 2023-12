Manuela Rathgeb: Die Frau, die den Ostalb-​Geburtstag organisierte

Foto: gbr

Manuela Rathgeb fällt sofort auf, wenn sie bei einer Veranstaltung präsent ist. Und das liegt nicht nur an ihren steil nach oben frisierten Haaren in leuchtendem Rot. Ihre fröhliche Ausstrahlung und die zupackende Art lassen keinen Zweifel daran: Sie ist eine Frau, für die Tatkraft etwas Prägendes im Leben ist. Kein Wunder, dass sie im Landratsamt des Ostalbkreises eine Stabsstelle für besondere Aufgaben hat und vom Landrat gerne mit kniffligen Spezialaufgaben betraut wird. Zum Beispiel mit der Organisation des 50. Ostalbkreis-​Geburtstages.

Montag, 25. Dezember 2023

Franz Graser

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



„Ich finde es toll, dass Landrat Dr. Joachim Bläse so begeisterungsfähig ist, das hat mir die Organisation des Jahresprogramms natürlich wesentlich leichter gemacht“. Manuela Rathgeb ist selbst ein Kind der Ostalb und in einer Familie aufgewachsen, die im Nebenerwerb einen Bauernhof bewirtschaftete. Kommunikativ, bodenständig und praxisorientiert – solche Eigenschaften waren schon als Kind auf dem Hof gefragt und begleiten die junge Frau durch ihr komplettes Berufs– und Privatleben.





Im Alter von elf Jahren hat sie ihr Können an der Schießbude auf einem Fest bewiesen, worauf sie ihr Vater dem örtlichen Schützenverein vorstellte. Dort erkannte man sehr schnell das besondere Talent für diesen Sport – zuerst mit dem Luftgewehr, dann auch mit der Pistole. Es dauerte nicht lange, bis Manuela Rathgeb im Bezirks– und dann auch im Landeskader gefördert wurde. Mehrere deutsche Meistertitel und ein Landesrekord wurden buchstäblich erzielt. „Ich war damals ständig unterwegs, auch international“, erinnert sie sich an diese spannende Zeit. Auch heute noch trifft man die dynamische Ostälblerin am Schießstand an.





Was Manuela Rathgeb antreibt und wobei sie Entspannung findet, erfahren Sie in „Menschen 2023″, der Weihnachtsbeilage der Rems-​Zeitung.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



629 Aufrufe

269 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen