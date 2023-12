Als die Rinderbacher Gasse in Gmünd noch richtige Vorgärten hatte

Fotos: Sammlung Bareis (historische Ansicht), gbr (aktuelles Bild)

Es wird angesichts der gewünschten Anpassung an die Veränderung des Klimas in Gmünd immer wieder gefordert, auf dem Marktplatz Bäume zu pflanzen. Dort standen zwar auch früher keine, aber an vielen Stellen hatten manche Gebäude echte Vorgärten – zum Beispiel in der Rinderbacher Gasse.

Die aktuelle Folge der Serie „Gmünd damals und heute“ blickt auch unter diesem Aspekt auf jenen Bereich, wo die Rinderbacher Gasse den Kalten Markt beziehungsweise die Rosenstraße kreuzt. Wo 2018/​19 auf dem Gelände der einstigen Silberwarenfabrik Deyhle eine verdichtete Bebauung im Sinne des urbanen Wohnens realisiert wurde, gab es ganz früher einen Garten. Der war aber schon lange bevor der moderne Wohnblock gebaut wurde, nicht mehr da. Es stand dort am Rande des einstigen Werksgeländes ein Häuschen, das als Restaurant diente.







Lesen Sie im Teil 25 der RZ-​Serie „Gmünd damals und heute“, was sich in der Rinderbacher Gasse im Laufe der Zeit verändert hat und wie heute auch die Prioriäten in der Stadtentwicklung anders gesetzt werden als noch in den 60er-​, 70er– und 80er-​Jahren.



